Ignoti ladri hanno messo a segno un furto di conduttori in rame dalla linea della bassa tensione di contrada “Casinella”, alla periferia dell’abitato del Comune di Bivona. I predatori dell’oro rosso sono entrati in azione durante la notte, riuscendo a portare via ben 2.400 metri di cavi, per un danno complessivo di poco meno di 40.000 euro.

La scoperta è avvenuta, l’indomani mattina, nel corso di un controllo. Un tecnico di E-Distribuzione SpA – unità territoriale di Agrigento s’è recato alla Stazione dei carabinieri di Bivona, e ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto.

Sul luogo si sono recati i militari dell’Arma, che hanno provveduto a raccogliere elementi utili alle indagini. Una relazione dettagliata è stata inviata anche alla Procura di Sciacca.

