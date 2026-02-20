Si stava occupando dei lavori di potatura, ma all’improvviso, è caduto da un’altezza di circa 7 metri. Un operaio quarantacinquenne, originario della Romania, ma residente a Ribera, è rimasto gravemente ferito. L’incidente si è verificato in contrada “Magone”.

Il lavoratore, con elisoccorso del 118, è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Ha riportato trauma cranico. I medici mantengono riservata la prognosi sulla vita. I carabinieri della Tenenza di Ribera si stanno occupando degli accertamenti del caso.

