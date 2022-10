Maxi colpo da 60mila euro, rubati 372 pannelli fotovoltaici

Si sono intrufolati all’interno della struttura, e sono riusciti a portare via 372 pannelli fotovoltaici, del valore complessivo di 60 mila euro. E’ accaduto in contrada “Cuci-Cuci”, a Ribera in un impianto fotovoltaico. E’ stato uno dei responsabili dell’azienda a formalizzare la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Tenenza riberese.

Il furto è stato messo a segno fra le ore 15 di giorno 9, e le ore 6 dell’indomani. Quasi sicuramente la banda di ladri è entrata in azione durante le ore notturne. Per penetrare nella struttura hanno rotto il lucchetto del cancello d’ingresso. Una volta dentro si sono impossessati dei pannelli fotovoltaici, li hanno caricati su un mezzo, poi, sono spariti.

I militari dell’Arma hanno notiziato la Procura della Repubblica di Sciacca, ed hanno avviato le indagini per provare ad identificare i malviventi.