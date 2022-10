Al via le Giornate FAI d’Autunno: ecco tutti i luoghi in passerella

Mancano meno di 24 ore all’inizio dell’undicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno. Il gruppo Fai giovani della provincia di Agrigento aprirà siti di interesse storico-architettonico ed ambientale nelle città di Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle ed Agrigento. Le giornate saranno suddivise in due turni: la mattina i beni potranno essere visitati dalle 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. I beni aperti a Siculiana saranno il Castello Chiaramonte (tranne il sabato pomeriggio), il Santuario del SS Crocifisso, il Museo #MeTe ed il percorso dello sposalizio di Brancaleone, a Porto Empedocle la storica stazione ferroviaria (visitabile solo sabato 15 ottobre), a Realmonte il Belvedere Fai della Scala dei Turchi, ad Agrigento, infine, il Giardino della Kolymbethra. A Siculiana, inoltre, sarà madrina della manifestazione la scrittrice pluripremiata Simonetta Agnello Hornby. Oltre ai volontari Fai, ad accompagnare i visitatori saranno gli alunni del Liceo Classico Empedocle di Agrigento, dell’Istituto Garibaldi di Realmonte e Siculiana e dell’Istituto Pirandello di Porto Empedocle ed i volontari dell’Associazione Nazionale bersaglieri sezione di Agrigento. Infine, la Città degli Sposi, per iniziativa del Comune di Siculiana, ha organizzato eventi collaterali con aperture fino alle ore 10. Per ulteriori informazioni sui luoghi o sulla loro apertura al pubblico, vi invitiamo a visitare il seguente link: Il 15 e 16 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno (fondoambiente.it)