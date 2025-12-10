Maxi operazione contro i clan mafiosi e il narcotraffico. La Polizia di Stato ha eseguito misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. L’inchiesta è coordinata dai magistrati della Dda del capoluogo siciliano, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia. Impegnati oltre 350 agenti. Per 19 indagati il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri 6 gli arresti domiciliari, mentre per 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. L’inchiesta ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti e ha svelato i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città.

