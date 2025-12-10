Da alcuni giorni è in distribuzione, a cura dell’Associazione Portatori di San Calogero, il calendario ufficiale per il 2026. L’immagine scelta è quella di Noemi Raia, una giovane agrigentina amante della fotografia. Un’iniziativa, portata avanti da un po’ di anni, che rappresenta un omaggio artistico al Santo e ai suoi devoti.

Salvatore Moscato, segretario dell’Associazione, ha sottolineato l’importanza di questa pubblicazione, non solo come strumento pratico, ma anche come veicolo di promozione delle tradizioni locali e della profonda devozione che lega San Calogero al cuore degli agrigentini.

Il calendario, disponibile presso la sede dell’associazione, porta un pezzo di tradizione in ogni famiglia agrigentina.

