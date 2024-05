Non ha saputo dire di no a quel batuffolo di pelo e ha deciso di adottarlo. Questa volta, una storia di abbandono ha un lieto fine. Lui è Max è un cucciolo di cane, ha circa 2 mesi ed è stato soccorso da alcuni automobilisti mentre vagava sperduto su un viadotto di Agrigento. La sua nuova padrona è Angela De Grazia ed è una vigilessa. Il cagnolino probabilmente abbandonato, vagava impaurito quando è stato “raccolto” da un’ automobilista che dopo aver tentato invano di affidarlo ad associazioni animaliste ha deciso di portarlo al Comando della Polizia Locale a Villaseta. Il cucciolo sarebbe dovuto andare in canile come prevede la legge, ma Angela non ha potuto resistere a quegli occhioni malinconici e ha deciso, insieme al suo compagno di adottarlo e portarlo nella sua casa dove vive con altri due cani che lo hanno accolto affettuosamente . Un gesto di grande generosità che andrebbe preso da esempio. Max adesso ha una famiglia, un grande terreno su cui correre e due nuovi “fratelli”.