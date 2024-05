L’ Akragas è a rischio iscrizione. Deni è stato molto chiaro: o vende o non la iscrive al campionato. L’attuale patron del club biancazzurro è pronto a cedere la squadra o addirittura a non iscriverla al prossimo campionato di Serie D e di investire i suoi “capitali” in società del centro-nord. Alla squadra intanto ha spiegato Deni, sono interessate tre cordate differenti di imprenditori: una spagnola e le altre due calabrase e romana. Deni ha aggiunto inoltre che nonostante i suoi sforzi economici non abbiano avuto una risposta in termini di incassi, la società è sana e spera dunque di poter salvare la squadra per il legame che ha con i colori biancazzurri e con tutta la tifoseria.