Maturità, studenti in piazza: “No alle prove scritte”

“Vogliamo un altro esame di Maturità”. Studenti in corteo, stamattina, 4 febbraio, anche ad Agrigento. Circa una ventina gli studenti che hanno protestano, in piazza Cavour, contro la scelta del Miur di archiviare il ‘mini-esame’ imposto dalla pandemia, con un unico colloquio finale, e di tornare ai due scritti.

“È impensabile tornare a questo tipo di esame dopo mesi di pandemia – hanno detto i ragazzi-. La scuola è in presenza da settembre ma di fatto non è così: ci sono moltissime classi in quarantena o che lo sono state più volte nelle scorse settimane. Vogliamo risposte dal Ministro Bianchi”.