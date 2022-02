Bando Soroptimist International: corso gratuito Bocconi per giovani laureate

“E’ una grande opportunità, un itinerario di crescita personale, un percorso che offre strumenti e conoscenze per affrontare il complesso mondo del lavoro al femminile”. Così definisce la Presidente del Club Agrigento Margherita Trupiano, l’iniziativa del Soroptimist International, che ha pubblicato il bando con il quale offre gratuitamente a giovani laureate di età massima 28 anni in possesso di laurea specialistica o magistrale e buona conoscenza della lingua inglese, la possibilità di partecipare ad un corso di formazione Bocconi. Si intitola “Leadership e genere: una sfida sostenibile”, è organizzato dalla SDA Bocconi School Management dell’ Università Bocconi di Milano e si articola in 3 edizioni: 25-26-27 maggio; 15-16-17 giugno; 29-30-1 luglio.

“Le candidate , spiega la Presidente, dovranno compilare l’apposita domanda di partecipazione, reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi, e inoltrarla entro il giorno 28 febbraio 2022 alla mail soroptimistclubagrigento@gmail.com” Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituita dalla Presidente del Club, che la presiede, e da due Socie dalla stessa nominate.

La Commissione convocherà le candidate per un colloquio e compilerà una graduatoria dalla quale risulteranno la vincitrice e le altre candidate idonee, che nell’ordine di graduatoria potranno subentrare alla vincitrice nel caso di rinuncia di quest’ultima. Le spese di viaggio e soggiorno resteranno a carico delle corsiste. La sede del Corso è presso la SDA Bocconi di Milano, in via F. Bocconi 8 – 20136 Milano che rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti all’importante attività formativa.