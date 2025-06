Al via questa mattina gli esami di maturità per 44.420 candidati siciliani (43.200 interni e 1.220 esterni). La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero dell’Istruzione e sono in tutto sette, divise tra tre diverse tipologie: 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità.

Gli studenti avranno a disposizione al massimo sei ore per terminare il compito. In provincia di Agrigento, sono 4.023 gli studenti che affrontano gli esami. In 3.916 sono interni, mentre gli esterni sono 107. Nel nostro territorio sono 114 le commissioni degli esami di Stato, 8 in meno rispetto allo scorso anno, ognuna composta da 6 docenti e un presidente. I commissari invece sono complessivamente 391.

