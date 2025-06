Due autovetture sono state danneggiate da altrettanti incendi. Nel centro storico di Agrigento, precisamente in una traversa di via Delle Mura, verso le 4 del mattino, le fiamme hanno avvolto una Chevrolet Matiz intestata a una comunità e in uso ad una donna. Ad accorrere per primo un vicino di casa, il quale, con l’utilizzo di un estintore ha circoscritto il rogo.

I vigili del fuoco, poi, hanno concluso l’opera di spegnimento. Al momento non esistono certezze, e tutte le ipotesi investigative restano valide: natura dolosa o fatto accidentale riconducibile ad un corto circuito. Ad indagare i carabinieri. Le cause sono in corso di accertamento. La Procura ha aperto un’indagine.

E a Favara, in via Esedra, qualcuno ha appiccato il fuoco alle sterpaglie, che propagandosi, ha devastato un’autovettura Renault di proprietà di una ditta di rifiuti parcheggiata all’interno di un cortile. Lambite anche alcune abitazioni. I vigili del fuoco hanno domato il rogo. Anche in questo caso i militari dell’Arma hanno avviato l’attività investigativa.

