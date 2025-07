Altra prestigiosa affermazione x lo sport agrigentino grazie a Mattia Faseli che dopo aver vinto a giugno un importantissimo torneo di padel al Foro italiano di Roma riesce nell’impresa di vincere anche gli assoluti siciliani under 16 laureandosi Campione Regionale al Mas padel di Catania vincendo la finale contro la coppia di casa Laguzza-Moscuzza.

Assieme al suo compagno Gabriele Laurino hanno espresso un ottimo livello di gioco imponendosi in due set a zero dimostrando grande maturità e compattezza nonostante i propri avversari giocassero in casa.

Grande soddisfazione da parte degli organi federali x la folta partecipazione di atleti provenienti da tutta la Sicilia,oltre al club di appartenenza lo star padel Floridia che x l’ennesima volta ha visto i propri tesserati primeggiare in quasi tutti i tabelloni confermandosi un circolo d’eccellenza in questo sport.

Adesso qualche giorno di riposo e domenica prossima partenza x Perugia dove Mattia e Giorgia Di Paola assieme ad altri atleti siciliani si daranno battaglia con i rappresentanti delle altre regioni x assegnare il prestigioso titolo Nazionale della “Coppa delle Regioni”.

