Il Comune di Agrigento ha approvato e pubblicato l’Avviso per la selezione di progetti culturali per la promozione e l’organizzazione delle iniziative collegate all’evento “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”. L’Avviso ha l’obiettivo di selezionare progetti per la promozione e l’organizzazione delle iniziative collegate all’evento “Capitale italiana della Cultura”, che dovranno essere contraddistinte da elevato e riconosciuto livello culturale, comprendendo, in termini ampi, la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della città e del territorio agrigentino, tramite, a titolo esemplificativo, spettacoli ed eventi performativi, esposizioni, attività di laboratorio, di intrattenimento, di aggregazione e di inclusione sociale, al fine di arricchire l’offerta culturale di qualità della città e della provincia.

Le iniziative dovranno svolgersi in spazi pubblici o privati aperti al pubblico, al chiuso o all’aperto, entro il 31 dicembre 2025. Per ogni progetto selezionato, il Comune di Agrigento affiderà il servizio fino a un massimo di 15.000 euro. Possono partecipare all’avviso tutti i soggetti pubblici o privati quali enti, istituzioni, fondazioni, nonché associazioni e comitati istituiti. Il sindaco, Francesco Miccichè, afferma: “L’Avviso appena pubblicato persegue il traguardo del pieno coinvolgimento della comunità agrigentina nell’attuazione del progetto di “Capitale Italiana della Cultura 2025”. E’ l’occasione per esaltare e valorizzare i talenti, le energie e le visioni che nascono nel nostro territorio. Invito tutti gli operatori culturali, le associazioni e le realtà attive a partecipare con entusiasmo, idee e passione: insieme possiamo costruire un programma ricco, inclusivo e capace di lasciare un segno profondo e duraturo nella città e nella provincia”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp