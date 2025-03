Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha recentemente parlato in un incontro a distanza sull’importanza dello sviluppo infrastrutturale in Sicilia, con particolare attenzione all’aeroporto di Agrigento. Durante il suo intervento, Salvini ha dichiarato che, se i numeri lo consentiranno, l’aeroporto agrigentino potrà entrare nel piano nazionale degli aeroporti.

«Quando ho visto il fascicolo che proponeva l’aeroporto di Agrigento, ho subito prestato attenzione ai tecnici, per capire se i numeri lo permettessero. Se sì, il business plan sarà inserito nel piano nazionale», ha affermato il ministro, durante un collegamento video al convegno sul ponte e le infrastrutture della provincia di Agrigento. Secondo Salvini, l’aeroporto potrebbe avere un impatto positivo sull’economia locale e sul trasporto aereo in tutta la regione.

Salvini ha anche sottolineato l’importanza dell’interconnessione tra la Sicilia e il resto del mondo, in particolare con il progetto di collegamento aereo attraverso lo Stretto di Messina. Un altro progetto in cui la Sicilia si prepara a un forte investimento riguarda il miglioramento delle infrastrutture locali per accogliere un numero sempre maggiore di passeggeri.

Sui temi delle infrastrutture siciliane, il ministro ha aggiunto che il governo è impegnato nell’approvazione di nuove opere e che la creazione di nuove infrastrutture è essenziale per il futuro sviluppo della regione, dando priorità agli investimenti che mirano a migliorare la rete di trasporti per collegare la Sicilia con il resto d’Europa.

Inoltre, Salvini ha ribadito l’importanza del progetto per il ponte sullo Stretto: «È un’opera fondamentale per l’intero sistema infrastrutturale del paese e per la crescita economica della Sicilia», ha concluso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp