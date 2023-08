Restauro e valorizzazione del Palazzo Municipale di Agrigento: Un intervento finanziato da Matteo Salvini per promuovere il patrimonio culturale della città

Nell’ambito dell’impegno del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini verso l’Isola, Agrigento si trova al centro di un importante intervento finanziato dal Fondo interventi tutela e promozione patrimonio culturale e storico, previsto dal decreto ministeriale 142/2023. Il progetto riguarda la ristrutturazione e il restauro del Palazzo Municipale, situato nella storica, meglio conosciuta come Piazza Pirandello o Piazza Municipio.

L’importo destinato a questo ambizioso progetto è di ben 8.524.587,40 euro, il più alto stanziamento per la Sicilia. Al termine dei lavori di restyling, il Palazzo Municipale risplenderà di una nuova e affascinante immagine nel cuore di Agrigento, valorizzando ulteriormente la città e il suo patrimonio culturale.

La deputata Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario regionale Lega Salvini Premier, ha elogiato l’attenzione e l’interesse dimostrati dal Ministro Salvini verso la Sicilia, in particolare per la provincia di Agrigento. L’attenzione ai fatti dimostrata dal vicepremier conferma il suo impegno per la tutela e la promozione del patrimonio storico e culturale del paese.

Gli abitanti di Agrigento e i suoi visitatori possono ora guardare con fiducia al futuro, sapendo che la Città dei Templi riceverà un prezioso sostegno nel preservare la sua straordinaria eredità storica. Un plauso al Ministro Salvini per l’impegno profuso verso la Sicilia e per la promozione della sua ricchezza culturale.