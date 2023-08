Akragas ha dato prova di grande forza nel test amichevole contro San Giovanni Gemini, vincendo con un netto 8-0. Dopo la partita, il mister Marco Coppa ha condiviso le sue impressioni riguardo alla prestazione della squadra.

“C’è stato un buon mix tra giocatori giovani di qualità e senior durante la partita,” ha affermato Coppa. “Abbiamo visto molte azioni di gioco positive, ma ci sono ancora alcune cose da sistemare poiché non siamo ancora al top delle nostre condizioni.”

Il mister ha elogiato i giovani giocatori che si sono distinti in campo. “I giovani sono una componente fondamentale di una squadra. Metà della nostra rosa è composta da giovani talenti,” ha sottolineato. “Marco Rossi è un vero fuoriclasse per la categoria, e la sua presenza è sicuramente un valore aggiunto per noi.”

Coppa ha anche messo l’accento sul ruolo cruciale dei giocatori più esperti. “Gianluca Ferretti è uno di quei giocatori che devono guidare e trasmettere la loro esperienza al resto della squadra,” ha affermato il mister.

“I giovani di qualità hanno la responsabilità di crescere sia come giocatori che come professionisti. Devono lavorare sodo durante la settimana e sviluppare la giusta mentalità per diventare più forti,” ha continuato Coppa. “Sono felice di vedere un gruppo di giocatori con un mix equilibrato di esperienza e giovinezza. Questa combinazione ci permette di lavorare al meglio insieme e di puntare agli obiettivi prefissati.”

Con un promettente inizio di stagione e una squadra motivata, l’Akragas si prepara ad affrontare le sfide future con entusiasmo e determinazione. La passione dimostrata dai giovani e l’esperienza dei giocatori più esperti si prospettano come una formula vincente per il successo del club in questa stagione sportiva.