AGRIGENTO – ✨ “Harry, tu sei quello che chiamiamo unicorno, una fantasia impossibile.” 🦄 Così si apre Material Love, il film che esplora i confini tra sogno e realtà, desiderio e perfezione. Una riflessione sottile su quanto siamo disposti a rischiare per inseguire ciò che sembra irraggiungibile.

Protagonista è Dakota Johnson, affiancata da un cast d’eccezione che accompagna lo spettatore in un viaggio emotivo tra le sfumature dell’amore contemporaneo. La pellicola si muove con eleganza tra illusioni e consapevolezza, offrendo un intreccio di emozioni in grado di catturare e sorprendere.

Il film sarà proiettato questa sera presso la Multisala Ciak alle 20:30 e alle 22:30. Per chi desidera assicurarsi un posto, i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.cinemaagrigento.it.

Un’occasione per immergersi in una storia dove il confine tra realtà e immaginazione diventa lo specchio dei nostri desideri più intimi. 🎬❤️

