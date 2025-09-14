Il risultato finale è Fortitudo Agrigento 58 – Siaz Piazza Armerina 71.

AGRIGENTO – Si è chiusa sabato pomeriggio la pre-season della Fortitudo Agrigento con il match casalingo contro la Siaz Piazza Armerina, ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione. Un’amichevole che ha offerto numerosi spunti, utile a entrambe le squadre per mettere a punto schemi, ritmo e soluzioni di gioco in vista dei prossimi impegni.

Buona la prestazione dei biancazzurri, che hanno affrontato l’incontro privi di Disibio, tenuto precauzionalmente a riposo.

La società attraverso i canali social ha voluto ringraziare i tifosi presenti al Palamoncada, che con il loro calore hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine. “Il vostro supporto è la nostra forza”, sottolineano dal club.

Adesso testa bassa e lavoro in palestra: la stagione è ormai alle porte e la Fortitudo è pronta a partire. Appuntamento fissato per la prima di campionato in casa, domenica 28 settembre alle 18.00 al Palamoncada, quando Agrigento ospiterà Fidenza.

📊 Parziali dei quarti:

14-17, 14-20, 16-18, 14-16

✅ Risultato finale: Fortitudo Agrigento 58 – Siaz Piazza Armerina 71

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp