Mascherine, nuovo menù e tanto entusiasmo, i ristoranti di San Leone ripartono – VIDEO

I ristoranti di San Leone ripartono. Tutte aperte le strutture del lido dopo attente opere di sanificazione e tanti accorgimenti in pieno rispetto dei decreti. Tra questi anche Il Molo Restaurant dello chef Alfredo Lattuca. Una ripartenza dettata dalle nuove regole anti contagio ma anche dalla voglia di ricominciare. Inizia da qui il nostro tour per scoprire il nuovo mondo della ristorazione “made in Agrigento”. Contattateci per far conoscere la vostra struttura al tempo della Fase2. Intervista in video.