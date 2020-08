Mascherine e disinfettanti online: tutte le proposte di M-Mask

Il 2020, fino ad ora, è stato un anno segnato dalla pandemia di Covid-19, un’epidemia che ha colpito tutto il mondo, andando a cambiare radicalmente lo stile di vita di milioni di persone.

Per contrastare al meglio il diffondersi del virus sono state imposte delle regole da seguire che riguardano il rispetto del distanziamento sociale, ovvero il mantenimento di una distanza minima tra individui non conviventi, un’attenzione superiore alla proprie igiene personale, soprattutto quella delle mani, e l’utilizzo dei DPI, vale a dire i cosiddetti “dispositivi di protezione individuale”, in determinati contesti.

Acquistare mascherine e disinfettanti online

Non tutte le mascherine disponibili sul mercato sono certificate e di qualità, è per questo che ancora oggi è importante prestare massima attenzione al tipo di prodotto che si va a scegliere in fase d’acquisto.



Attualmente, è possibile beneficiare anche delle possibilità messe a disposizione dal mercato digitale, con la nascita di portali e-commerce espressamente dedicati al mondo della protezione, nati con l’obiettivo di mettere a disposizione risorse importanti in un momento così delicato.

Ne costituisce un esempio il nuovo sito mmask.it, che propone nel suo catalogo mascherine chirurgiche usa e getta, così come altri dispositivi di protezione individuale certificati, ma non solo: tramite lo store online è infatti possibile acquistare anche gel e igienizzanti vari, oltre che prodotti e soluzioni pensati espressamente per il mondo aziendale.

Quale mascherina scegliere?

Nel corso della pandemia è stato ribadito in numerose occasioni, dalle più diverse personalità autorevoli, come sia determinante scegliere la mascherina più adatta in base al contesto e all’ambito lavorativo di riferimento.

Le mascherine chirurgiche usa e getta, per esempio, sono dei presidi ad uso medico utili per limitare il più possibile la diffusione dei contagi in contesti di quotidianità. Si tratta di soluzioni pensate per la tutela della sicurezza altrui e l’impiego è consigliato in tutti quei casi in cui non si è esposti a determinate situazioni di rischio.

Nel caso in cui si svolga una professione che incrementi le possibilità di contrarre il virus, invece, è opportuno ricorrere a mascherine di tipo FFP2, assicurandosi di scegliere sempre prodotti certificati, come quelli proposti da M-Mask.

Questa tipologia di prodotto fa parte delle varie mascherine facciali filtranti con classe di protezione indicata dalla sigla FFP, un acronimo che sta per “Filtering Face Piece”, che varia dal livello 1 al livello 3 e che va ad indicare proprio la capacità di filtraggio del singolo dispositivo.

Un’altra proposta presente nel catalogo di M-Mask è rappresentata dalle mascherine di stoffa con tasca interna: quest’ultima, infatti, consente l’inserimento di un apposito filtro certificato, che garantisce un livello di protezione molto alto.

I gel, gli igienizzanti e le soluzioni per le aziende

Su portale mmask.it è possibile anche acquistare tante diverse soluzioni igienizzanti sviluppate per garantire la massima protezione possibile, sia da germi e batteri che da virus. Prodotti pensati per un utilizzo quotidiano, che possono essere utilizzati senza acqua e che, oltre a proteggere, rispettano la pelle ed i tessuti su cui vengono applicati.

Gli igienizzanti possono essere comprati sia sotto forma di gel che di spray: quest’ultima soluzione si rivela particolarmente adatta anche alla pulizia delle mascherine di stoffa, fornendo una valida alternativa ad un lavaggio di tipo classico.



Infine, M-Mask presenta anche prodotti pensati appositamente per un utilizzo aziendale. Articoli come per esempio gli adesivi calpestabili, indispensabili al momento per tutti i negozi o i locali interni che vogliano far rispettare le distanze di sicurezza e che, grazie a testi personalizzati, danno indicazioni di posizionamento chiare ed inequivocabili.

Il portale mette a disposizione delle attività commerciali anche le barriere protettive anti droplets, delle strutture in policarbonato trasparente, più resistenti del vetro e spesse appena 5mm, che permettono di avere un contatto col cliente in totale sicurezza.

Con le proposte di M-Mask, quindi, è possibile assicurare protezione per se stessi e per gli altri in qualsiasi ambito.