Allarme della Uil, Acquisto incontra i candidati: Sos sviluppo e occupazione

Il mio appello ai candidati sindaco di Agrigento è stato già accolto da Marco Zambuto e Franco Miccichè. Li ho incontrati ed ho potuto constatare che entrambi si dicono pronti a mettersi subito al lavoro, se eletti, per far svoltare una volta e per tutte la città dei Templi. La qualità della vita deve migliorare, bisogna battersi affinché i nostri giovani non vadano più via, bisogna creare tutta una serie di interventi per creare nuovi posti di lavoro. Sbloccare, immediatamente, il Piano regolare generale, portare a compimento il piano di recupero del centro storico. Aiutare il commercio che con la Pandemia in atto e la conseguente assenza dei turisti stranieri rischia di collassare in autunno. Non c’è più tempo da perdere, rimboccarsi le maniche e mettersi subito al lavoro dovrà essere più che un impegno da parte del nuovo sindaco. Sia Zambuto che Miccichè si sono detti pronti a coinvolgere fin da subito il sindacato e gli ordini professionali. Mi attendo che anche gli altri candidati sindaco, a cominciare dall’uscente Lillo Firetto possano incontrarmi. Io non ho lanciato un appello, ho voluto lanciare un grido di dolore che solo con tanto duro lavoro, potrà diventare un grido di speranza per salvare questa splendida terra.