Agrigento ospita oggi, sabato 24 ottobre, nella sede di Casa San Filippo, l’incontro “Maschere e Verità – Le DAT sul palcoscenico della vita”, un appuntamento dedicato a uno dei temi più delicati del dibattito sanitario ed etico: il diritto di ogni persona a esprimere anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto ZERO K TALK grazie alla collaborazione con SAMO ETS, arriva ad Agrigento dopo la tappa di Palermo, ospitata venerdì 23 ottobre nella Sala Rossa del Teatro Politeama. Un percorso che unisce teatro, musica, testimonianze e confronto, con l’obiettivo di rendere accessibile un argomento spesso affrontato soltanto nei momenti più difficili della vita.

Al centro dell’incontro le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), introdotte dalla legge 219 del 2017, attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere le proprie scelte sui trattamenti sanitari, nell’eventualità di una futura incapacità di autodeterminarsi. Il confronto affronta anche il ruolo delle cure palliative, la relazione tra medico e paziente e la necessità di garantire un’assistenza fondata non soltanto sulle terapie, ma anche sull’ascolto, sull’accompagnamento e sul rispetto della dignità umana.

Da qui l’importanza dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente, fondata sulla fiducia, sull’ascolto e sul sostegno alla persona e alla sua famiglia. Un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle cure palliative, disciplinate dalla legge 38 del 2010, il cui accesso deve essere garantito in maniera equa e universale. Nel suo contributo Bonura sottolinea anche la necessità di una maggiore informazione, affinché le scelte relative alle DAT siano realmente consapevoli. «Accompagnamento nel morire e non accompagnamento a morire», è uno dei passaggi della riflessione, che richiama una concezione della cura fondata sulla professionalità, sull’umanità e sul rifiuto dell’accanimento terapeutico.

Il documento richiama inoltre le parole pronunciate da Papa Francesco nell’agosto 2024, ribadendo il valore dell’assistenza ai malati, agli anziani e alle persone più fragili, nel rispetto di una posizione etica contraria all’eutanasia e al suicidio assistito.

“Se non possiamo guarire la malattia, possiamo curare la persona fino all’ultimo istante della sua vita”: è questo uno dei messaggi centrali dell’intervento, che pone l’accento sulla differenza tra guarire e prendersi cura. L’appuntamento di Agrigento rappresenta dunque un’occasione per portare fuori dagli ambienti strettamente sanitari un confronto che riguarda tutti. Perché parlare di fine vita significa anche interrogarsi sul valore delle proprie scelte, sulla libertà individuale, sul ruolo della medicina e sulla responsabilità di una società chiamata a non lasciare sole le persone nei momenti di maggiore fragilità. Un dialogo nel quale possono convivere sensibilità differenti, nella consapevolezza che informazione, rispetto e dignità della persona debbano rimanere al centro di ogni scelta di cura.

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