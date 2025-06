Il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, Roberto Sciarratta ha accolto il regista italo americano Martin Scorsese, che si è immerso tra le antichità durante una visita guidata, svoltasi in forma privata, durata circa un’ora. “E’ un sogno per me essere qui” ha detto al suo arrivo nell’area del Tempio di Zeus, dove si erge la musealizzazione di uno dei grandi telamoni che adornavano l’enorme edificio, le cui rovine sono al centro di un ampio progetto di valorizzazione da parte del Parco.

Scorsese ha visitato poi il tempio della Concordia e quello di Giunone, rimanendo affascinato dalla bellezza del patrimonio archeologico al tramonto.

Ad accompagnare il regista di “Toro Scatenato”, “Quei bravi ragazzi”, “Taxi Driver”, “Gangs of New York”, “The Irishman” e tanti altri film, oltre alla sua famiglia, gli archeologi subacquei Lisa Briggs e Peter Campbell: la visita ad Agrigento, infatti, si inserisce nell’ambito del lavoro in corso per la realizzazione di un documentario sui relitti della Sicilia di cui è produttore esecutivo.

