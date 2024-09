San Vito Lo Capo (TP), 16 settembre 2024 – Lo chef agrigentino Mario Ciulla sarà nuovamente protagonista al Cous Cous Fest, il festival internazionale dedicato all’integrazione culturale attraverso la cucina che si svolgerà dal 20 al 29 settembre 2024 a San Vito Lo Capo. Questa sarà la seconda partecipazione di Ciulla alla manifestazione, dopo il successo ottenuto lo scorso anno con il suo rinomato Hamburger di Sgombro, che aveva catturato l’attenzione di tutti i presenti. Ciulla dal 23 al 27 settembre 2024 sarà alla Spiaggia Villetta Faro di San Vito Lo Capo

Il Cous Cous Fest, che celebra l’integrazione culturale attraverso la gastronomia, quest’anno avrà come slogan “Grains of Peace”, ovvero “Granelli di Pace”, ribadendo il messaggio di pace e unione tra i popoli che caratterizza da sempre l’evento. Saranno presenti chef provenienti da 10 paesi, alcuni dei quali in conflitto tra loro, e il programma includerà una serie di sfide culinarie, degustazioni, concerti e incontri culturali.

La manifestazione si svolgerà in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia, con la spiaggia bianca di San Vito Lo Capo, premiata con le Bandiere Blu e circondata dalle riserve naturali di Monte Cofano e dello Zingaro. Organizzato dall’agenzia Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo, il festival è sostenuto dalla Regione Siciliana e da importanti sponsor come Bia Cous Cous, Conad ed Electrolux.

Tra i principali eventi, si svolgeranno il Campionato Italiano di Cous Cous Conad, con chef in gara come Nando Buzzo, Claudio Di Dio e Andrea Pellegrino, e il Bia Cous Cous World Championship, con 10 squadre di chef internazionali. La giuria tecnica, presieduta da Oscar Farinetti, sarà composta da esperti come Hugo McCafferty e Sara Tieni.

Il Cous Cous Fest prevede anche una serie di eventi musicali con concerti gratuiti di artisti come La Rappresentante di Lista, Ricchi e Poveri e Piero Pelù, e un fashion show contest con creazioni ispirate ai paesi partecipanti. La serata di sabato 28 settembre vedrà la proclamazione del vincitore del World Championship e un concerto di Big Mama.

Nel contesto dell’Expo Village, aperto dalle 12 a mezzanotte, i visitatori potranno esplorare stand di prodotti artigianali ed enogastronomici mediterranei. L’ingresso è gratuito.

Il Cous Cous Fest rappresenta una straordinaria opportunità per celebrare la cultura e la gastronomia, e la partecipazione di Mario Ciulla ne arricchisce ulteriormente il valore.