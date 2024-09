SICILIA, Italia e McLEAN, Va. – 18 settembre 2024 – Hilton (NYSE: HLT) è entusiasta di annunciare l’apertura del Terradamari Resort & Spa Marina di Modica, Tapestry Collection by Hilton, grazie a un accordo di franchising con il Gruppo Minardo. Il nuovo resort, situato in una delle più belle località della Sicilia, la Val di Noto, aprirà entro la fine dell’anno e offrirà un’esperienza unica ai visitatori in una delle regioni più affascinanti e ricche di storia dell’isola.

Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President, Development, Europe, Middle East and Africa di Hilton, ha dichiarato: “L’Europa meridionale rappresenta una delle nostre aree di sviluppo più dinamiche e la crescita della nostra presenza nelle destinazioni insulari del Mediterraneo è stata continua negli ultimi anni. La Sicilia, con oltre cinque milioni di turisti l’anno scorso, continua ad attrarre visitatori per il suo patrimonio culturale e paesaggi variegati. Siamo entusiasti di introdurre il marchio Tapestry Collection by Hilton sull’isola con il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica, offrendo agli ospiti un’esperienza autentica in una destinazione straordinaria.”

Il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica sarà operativo tutto l’anno e offrirà 42 camere dotate di balconi con vista panoramica sul Mar Mediterraneo. Ogni camera presenta un design unico che rende omaggio alla regione, con pareti verdi ispirate ai paesaggi siciliani e letti decorati in legno che portano un tocco di natura all’interno.

La struttura includerà una piscina interna e una esterna, quest’ultima situata accanto a un meraviglioso giardino. Gli ospiti potranno gustare la cucina locale presso il ristorante A Travatura, che propone piatti siciliani tradizionali con un tocco moderno, mentre il grill sulla spiaggia servirà pesce e carne di alta qualità provenienti da produttori locali.

Per chi cerca relax dopo una giornata di esplorazioni, il resort offre la Ciatu Sicilian Spa e un’area fitness con sei cabine per trattamenti benessere.

Situato su un promontorio della costa sud-orientale della Sicilia, il resort si trova a Marina di Modica, una pittoresca cittadina balneare con ristoranti, bar e negozi. I visitatori potranno facilmente raggiungere le città barocche di Modica, Ragusa, Scicli e Noto, oppure prendere un traghetto per il vicino porto di Malta per una visita internazionale.

Il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica si aggiunge ai più di 135 hotel della Tapestry Collection by Hilton, ognuno con una caratteristica distintiva e un design unico che riflette l’essenza del luogo. Altre recenti aperture della Tapestry Collection in Europa includono il Chania Flair Boutique Hotel a Creta, il Marty Hotel Bordeaux e il Via Sants Hotel Barcelona.

Gli ospiti di tutte le strutture Hilton possono beneficiare del pluripremiato programma di fidelizzazione Hilton Honors, che consente agli oltre 195 milioni di soci di guadagnare punti per soggiorni e esperienze, oltre a godere di vantaggi esclusivi come il check-in senza contatto e sconti per i soci.

Il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica, Tapestry Collection by Hilton, si trova sul Lungomare Punta Regilione a Modica e rappresenta una nuova e affascinante aggiunta al panorama dell’ospitalità siciliana.