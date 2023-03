Mario Ciulla (Granofino), quando la buona pizza diventa sana competizione (VIDEO)

Parte da Granofino, ristorante e pizzeria di Agrigento, il nostro viaggio alla scoperta del mondo dell’arte culinaria, dove andremo a conoscere le tecniche che possono dare una mano in alcune situazioni, donando peculiari caratteristiche all’impasto, e la scelta della materia prima per una buona pizza. Ma non solo pizza: ci piace conoscere l’imprenditorialità giovanile, la voglia di stupire e di mettersi in gioco per una sana competizione. Ma anche la partecipazione ad eventi che mettono in risalto sperimentazioni per offrire prodotti sorprendenti e di qualità. Si tratta, in fin dei conti, di step necessari per crescere in un territorio che, anche attraverso il cibo , mette in mostra un’offerta culturale legata a tradizioni e innovazioni, in un tempo in cui, molti ristoratori, sono ripartiti, dopo la delicata fase della pandemia. Ecco l’intervista video.