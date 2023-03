Blitz “Alta tensione”: chieste 19 condanne

Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha chiesto la condanna per19 imputati al processo scaturito dall’inchiesta denominata “Alta tensione”, che ha coinvolto due verificatori di Enel infedeli, Giovanni Trupiano e Domenico La Porta, che avrebbero chiesto soldi per chiudere un occhio e non denunciare allacci abusivi alla rete elettrica o addirittura essi stessi avrebbero creato per conto di privati allacci abusivi con il metodo del magnete o del cosiddetto “sorcio”. Le condotte sono state qualificate quali induzione indebita in alcuni casi, corruzione in altri e furto aggravato. Alcuni indagati devono rispondere anche di omissione d’atti d’ufficio e peculato. Il processo è in corso di svolgimento dinanzi ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato.

Queste le richieste di condanna: 8 anni e 10 mesi di reclusione per Giovanni Trupiano; 5 anni e 3 mesi per Domenico La Porta; 4 anni ciascuno per Massimo, Vincenzo e Tommaso Cortelli, Anna Maria Farruggio, Pietro Failla, Pietro Favata, Angelo Gioachino Sanfilippo, Giuseppe La Mendola e Vincenzo Palumbo; 3 anni e 5 mesi per Gioachino Cuscio; 3 anni e 2 mesi ciascuno per Giuseppe e Simone Modica; 3 anni e 5 mesi per Giuseppe Contino; 3 anni e 2 mesi per Maria Santa Rallo; 1 anno per Calogero Ciulla; 3 anni e 5 mesi ciascuno per Salvatore Domenico Siracusa e Luigia Vinci.