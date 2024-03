Un’imperdibile occasione per l’agrigentino che sarà protagonista di un cooking show.

Expocook 2024, la rassegna del gusto e della cucina italiana, ospiterà anche Mario Ciulla e il suo team di Granofino. Grandi nomi della cucina italiana saranno presenti alla grande fiera dedicata al food, alla ristorazione e all’hotellerie che si terrà a Palermo dall’11 al 14 marzo. Ben 25.000 metri quadrati di area espositiva all’interno della Fiera del Mediterraneo, oltre a 15 settori tematici e a 250 espositori. Il programma per le quattro giornate della rassegna prevede numerosi momenti finalizzati a esaltare eccellenze enogastronomiche, degustazioni, cooking show, dibattiti, masterclass, seminari e convegni. ExpoCook sarà un’imperdibile occasione per l’agrigentino, Mario Ciulla: sarà protagonista di un cooking show presentando piatti e dando prova di cosa riesce a produrre. La Fiera del Mediterraneo di Palermo è famosa in tutto il mondo come polo fieristico, centro di aggregazione, lancio e promozione di idee, iniziative e scambio nel mercato dell’area mediterranea, che nel tempo ha contribuito a decantare la posizione strategica del capoluogo siciliano. Mario Ciulla, un vero e proprio artigiano del gusto, con caparbietà ed esperienza ha fatto di Granofino una realtà ben riconoscibile con una cucina e una proposta di pizze dal sapore gourmet.