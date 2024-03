La Regione Siciliana ha destinato, per i 391 Comuni della Sicilia, i finanziamenti del Fondo di Progettazione che, in linea con quanto previsto dalla recente legge di stabilità, ammontano a un totale di 40 milioni di euro. Il decreto degli assessori alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e all’Economia, Marco Falcone, che definisce la ripartizione finale dei fondi destinati agli enti locali, è stato approvato anche dalla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana. Occasione importante per la realizzazione di progetti che contribuiranno alla crescita e alla sostenibilità anche del territorio agrigentino. “Un’iniziativa fondamentale per sostenere le amministrazioni locali – spiega l’assessore Aricò – spesso alle prese con difficoltà causate dalla carenza di risorse nei propri uffici tecnici.” Le risorse sono state suddivise per il 40% in parti uguali tra tutti i Comuni e il restante 60% in rapporto alla popolazione residente. Il massimo contributo erogabile predisposto per ciascun Comune è di 200 mila euro. “Al Comune di Agrigento – affermano il Sindaco, Francesco Miccichè, e l’assessore ai Lavori pubblici, Gelando Principato – sono stati assegnati 200 mila euro. Non possiamo non ringraziare il governo regionale per aver pensato ancora una volta ai Comuni, con un intervento di fondamentale importanza, per consentire la realizzazione con progetti delle previsioni future della nostra città. Ci mettiamo adesso al lavoro per impiegare al meglio queste risorse per i futuri interventi previsti.”