Marinisa Bag incanta ha presentato la nuova collezione ispirata ad Agrigento 2025

Tra bagliori di paillettes, sete leggere e richiami simbolici agli elementi primordiali, la nuova collezione Spring/Summer 2025 firmata Marinisa Bag ha fatto il suo debutto l’8 giugno nella boutique “Girgenti“ presso la nuova Stazione Marittima di Porto Empedocle, con un evento che ha unito arte, moda e identità territoriale.

A firmare le creazioni è la designer Patrizia Russo, che ha scelto come musa e modella la figlia Ginevra Firetto, dando vita a una passerella intima e ricca di significato. «Questa collezione nasce con l’intento di contribuire, anche attraverso la moda, ad Agrigento Capitale della Cultura 2025», ha spiegato la stilista. «Mi sono ispirata ai quattro elementi – acqua, aria, terra e fuoco – e poi a un quinto, invisibile ma potentissimo: l’amore e l’odio, le forze che governano ogni equilibrio».

Le borse firmate Marinisa diventano così più di un accessorio: veri e propri manufatti concettuali, ricchi di simbolismo e radicati in un’estetica che dialoga con il Mediterraneo, la mitologia e le sfumature dell’anima femminile.

Visibilmente emozionata, Ginevra Firetto ha dichiarato: «È stato un onore essere parte di questo progetto. Posare con le creazioni di mia madre è stato come indossare un pezzo della nostra Sicilia, della nostra storia. Sono meraviglie che raccontano».

Con questa collezione, Marinisa Bag dimostra come il fashion design possa essere narrazione culturale, e come lo stile possa diventare linguaggio per interpretare e celebrare un luogo e il suo spirito.

