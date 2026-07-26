E’ un vero e proprio giallo la causa dell’incendio che, nella notte tra venerdì e sabato, ha danneggiato la Toyota Rav4 di proprietà di un agricoltore sessantunenne di Ribera. Il rogo, la cui natura è ancora da accertare, è avvenuto nei pressi di via Giovanni Verga, nel comune Crispino.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata. Presenti anche i carabinieri della Tenenza di Ribera che hanno avviato le indagini.

Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori. Vigili del fuoco e militari non escludono alcuna ipotesi.

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