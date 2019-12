La Seap Dalli Cardillo Aragona lo ha reso noto con una nota stampa. La giocatrice probabilmente reclamava più spazio. Così si sono divise le strade del club e della schiacciatrice Marialaura Patti. La società del presidente Nino Di Giacomo considerata la volontà da parte della giocatrice di andar via ha deciso di accontentare l’atleta, la ringrazia per l’impegno profuso in questi mesi e coglie l’occasione per augurarle le migliori fortune sportive.