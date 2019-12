Continua la formazione all’I.C. Rita Levi Montalcini attraverso i Progetti Pon

Continua la formazione all’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, presieduto dal Dirigente Luigi Costanza, attraverso i Progetti Pon. Interessante anche quello sulla “Scuola reale, scuola digitale” suddiviso in tre Moduli e che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria “De Cosmi”.

Il Modulo “Storia di Pinocchio…storia di noi” ha riguardato lo sviluppo delle competenze comunicativo- digitali e ha coinvolto alunni delle quarte classi seguiti dalle insegnanti Maria Patrizia Morello e Giuliana Montalbano, rispettivamente esperto e tutor. Un percorso che ha promosso l’interazione creativa tra digitale e manuale sviluppando concentrazione, attenzione e memoria, potenziando la creatività e i processi logici. E’ stata per i bambini un’esperienza alternativa, un modo semplice e divertente di sviluppare il “pensiero computazionale” attraverso la programmazione che loro hanno imparato a chiamare “coding” in un contesto di gioco. Le attività proposte hanno preso spunto dal mondo fantastico e attraverso personaggi guida, gli alunni sono stati, metaforicamente, accompagnati in un viaggio coinvolgente durante il quale hanno appreso non solo il sapere ufficiale, che si può identificare con le discipline di studio, ma anche regole di vita.

Divertimento tecnologico, invece, alla base del Modulo formativo “Pensiero computazionale e creazioni digitali” che ha visto come tutor l’insegnante Cristina D’Oro e l’esperto Angela Chianetta e ha coinvolto gli alunni delle terze, quarte e quinte classi . Gli allievi hanno effettuato un percorso che ha consentito loro di sviluppare il pensiero computazionale attraverso attività creative e digitali .

Sempre gli studenti dell’ultimo triennio hanno avuto l’opportunità di imparare l’informatica attraverso il Modulo “La Classe capovolta fa crescere tutti” . Alla riscoperta del mondo digitale, delle nuove tecnologie , a pensare meglio e in modo creativo. Il corso ha sviluppato la piattaforma Code.org e tutti i partecipanti hanno avuto modo di stimolare la loro curiosità. Per gli addetti ai lavori il segreto è stato proprio nel metodo: poca teoria e tanta pratica. T utor Cristina D’Oro, esperto Piera Grilletto.

Infine, per il Progetto PON “Il valore di se’ e degli altri” la scuola ha proposto il Modulo Formativo “Cresciamo muovendoci”.

Hanno aderito in ventidue, tra bambini e bambine delle classi quarte sempre del plesso De Cosmi. Si è concluso, con l’esecuzione di diversi giochi. Lungo il percorso proposte attività coinvolgenti, entusiasmanti e tecnicamente adatte e aderenti agli obiettivi del progetto creando un’atmosfera allegra e positiva che ha orientato il lavoro verso la formazione di

​ una mentalità motoria e ha favorito lo sviluppo del pensiero motorio. Chiaro lo scopo: trovare autonomamente soluzioni pratiche in modo veloce, stimolando gli alunni all’organizzazione autonoma di giochi e percorsi, in cui dovevano collaborare tra di loro per raggiungere lo scopo richiesto.

In tale direzione, l’ I.C. “R.L. Montalcini” ha raccolto numerosi consensi ed entusiasmo. Proprio come dichiarato dal Dirigente Costanza che, con grande orgoglio, ha esaltato il lavoro e l’attività formativa generale offerta dal suo Istituto che racchiude ben otto plessi e dunque il piu’ grande presente in città. Lo stesso ha ringraziato alunni e genitori per l’impegno ma in primis ha elogiato la professionalità dei suoi docenti che in più occasioni hanno fatto la differenza e che anche in questa, riguardante i progetti Pon, hanno dimostrato di saper guidare i propri alunni in maniera completa, di pari passo con la modernità e le conseguenti evoluzioni. (GS)