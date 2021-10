Margherita La Rocca si conferma sindaco di Montevago.

Sulle note di “We are the Champions” Margherita La Rocca festeggia la sua conferma a sindaco di Montevago. L’attuale deputato regionale di Forza Italia e presidente della commissione sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha superato nettamente il suo avversario, l’ingegnere Giuseppe Arcuri. Un appuntamento elettorale al quale la comunità belicina ha fatto registrare il dato più basso di affluenza alle urne degli ultimi 15 anni, con 1986 elettori su 3064 iscritti nelle liste elettorali, per una percentuale di appena il 64,8%.