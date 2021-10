Favara e Canicattì verso verso il ballottaggio

Sarà, ormai quasi certamente, ballottaggio a Favara fra Antonio Palumbo e Salvatore Montaperto, il distacco tra i due è di circa 600 voti. Si tornerà a votare anche a Canicattì: il ballottaggio, che sembra ormai certo, sarà tra Vincenzo Corbo e Cesare Sciabarrà, fuori dai giochi l’uscente Ettore Di Ventura.

Si va verso verso il ballottaggio anche a Porto Empedocle fra i candidati Martello e Iacono. Erano cinque i candidati in corsa per diventare il nuovo sindaco di Porto Empedocle. Il Movimento Cinque Stelle a sostegno di Ida Carmina; Gianni Hamel dalla lista Primavera Empedoclina; Salvo Iacono è appoggiato da Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci, Isola Empedoclina; Rino Lattuca da Fratelli d’Italia, Lattuca Sindaco, SiAMo Vigata e Udc; Calogero Martello da Noi per la città, Progetto Comune e da Forza Italia.