“A San Leone nella spiaggia delle Dune è nato un nuovo obbrobrio! Stanno costruendo un orribile chiosco su una vecchia piattaforma, a pochi metri dal ristorante “Le Dune”, in riva al mare. Da notizie assunte pare che non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione da parte del Demanio. Abbiamo chiesto a diverse Autorità di intervenire, per eliminare questo orribile mostro”. A denunciarlo è l’associazione Mareamico.