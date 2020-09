Marco Zambuto ha scelto gli assessori. Ecco la lista ufficiale:

Marco Zambuto ha individuato le personalità che comporranno la sua squadra di assessori qualora dovesse riconquistare la poltrona di sindaco di Agrigento. Si tratta di Gianni Tuttolomondo, giovane disabile che, con un discorso appassionato e commovente, aveva catturato l’attenzione del pubblico in occasione della recente visita in città del presidente della Regione Nello Musumeci, definito da quest’ultimo come modello di serietà e speranza per il futuro.

A Gianni Tuttolomondo si aggiungono il prof. Raffaele Zarbo, già provveditore agli studi di Agrigento; l’on. Decio Terrana; il dott. Dino Milazzo, medico cardio-chirurgo; l’avvocato Franco Iacono, già a fianco di Zambuto durante i suoi precedenti mandati ed Antonella Gallo Carrabba, coordinatrice del centro anti violenza “Telefono Aiuto”, da sempre impegnata nella difesa delle donne più deboli.

“Sono persone – ha detto Zambuto – che ho individuato per onestà e spirito di abnegazione, per l’amore che nutrono per la città ma soprattutto per la voglia di mettersi in gioco nel dare quella svolta concreta che gli agrigentini attendono da tempo”.