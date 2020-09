Fugge dopo aver investito pedone, rintracciato e denunciato pirata della strada

Un canicattinese è stato denunciato per non aver prestato soccorso a seguito di investimento di un pedone. La denuncia trae origine dallo scorso 28 agosto, allorquando un cittadino rumeno si era recato al Commissariato di Canicattì per presentare una denuncia contro ignoti, poiché nella giornata precedente, mentre stava percorrendo la via Cesare Battisti assieme al nipote, era stato investito da un’autovettura, che si era immediatamente dileguata, senza prestare soccorso.

Il malcapitato è stato soccorso da alcuni passanti, e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, dove gli sono state praticate le cure del caso.

Accurati accertamenti degli uomini del locale Commissariato, attraverso la visione delle immagini di una telecamera di sorveglianza pubblica, collocata nella via Cesare Battisti, hanno consentito di ricostruire esattamente l’accaduto, di risalire al mezzo, e di individuare il guidatore.

Inoltre, a seguito dell’acquisizione di sommarie informazioni di testimoni si è avuta la conferma dell’identità del conducente. L’uomo pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di omissione di soccorso, e lesioni personali colpose.