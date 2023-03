Marco Vullo: “Villaseta può rinascere.”

Marco Vullo, Assessore ai quartieri del Comune di Agrigento, commenta favorevolmente l’affidamento dei lavori per la riqualificazione del Centro Sociale di Villaseta, investimento di circa 400 mila euro con la riqualificazione dei locali adibiti dell’ex comando dei vigili urbani e l’altra ala che diventerà una moderna biblioteca digitale. “Da qui a breve Villaseta- dice- diventerà a lavori conclusi un quartiere modello per la città di Agrigento, da Assessore sto mettendo a punto attraverso un continuo feed-back con la rete sociale che abbiamo creato assieme a scuola, associazione, parrocchia e movimenti un percorso netto e duraturo che ha una finalità sociale, di integrazione e di punto di vera aggregazione giovanile che serviranno per dare un nuovo slancio al fulcro centrale del popoloso quartiere di Villaseta.

Il Centro Sociale diventerà ed è questo l’obiettivo finale un vero e proprio centro

servizio sociale, dove i giovani potranno crescere, confrontarsi ed integrarsi seguendo

modelli di sviluppo ed educativi finalizzati alla legalità e alla conoscenza formativa e

professionale per crearsi un avvenire sicuro.

Inoltre è questo un altro obiettivo concreto che parte non solo a Villaseta ma anche

negli altri quartieri cittadini , si tornerà all’antico con il mio Assessorato è pronto il

decentramento ammministrativo per quanto concerne i servizi sociali.

Infatti si sta lavorando per creare una equipe come in passato per potenziare e

rafforzare i servizi sociali sul territorio, (Assistenti Sociali-Educatori-Psicologi e

Mediatori) saranno protagonisti nei quartieri con i servizi sul territorio e sul

quartiere , queste figure sono indispensabili per avere contezza nei processi socio-

culturali e di crescita ed evitare forme di devianza o criticità sociali e familiari.

Ecco perché Villaseta si presenterà con le carte in regola per promuovere forme di

best practise e di servizi essenziali sul territorio e il lavoro di rete che abbiamo

intrapreso sta portando risultati tangibili e concreti”.