Codice degli appalti, ingegneri a confronto (VIDEO)

Ingegneri a confronto ieri pomeriggio, 23 marzo, ad Agrigento, sul nuovo codice degli appalti. Per illustrare e approfondire le novità, l’ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento, presieduto da Achille Furioso, ha organizzato il seminario sul tema “Arriva il nuovo codice dei contratti pubblici: quali modifiche ci attendono?”

L’incontro si è svolto in modalità mista: in presenza, nella sede dell’ordine degli ingegneri, in via Gaglio n. 1 ad Agrigento, e on line. In video call anche l’assessore regionale, Alessandro Aricó e il segretario nazionale dell’ordine degli ingegneri, Giuseppe Margiotta.

Sentiamo il presidente dell’ordine degli ingegneri di Agrigento, Achille Furioso.