Marco Morganti è il nuovo assistent coach della Fortitudo Moncada Agrigento. Il tecnico novarese vanta una lunghissima esperienza da Head Coach nei vari Campionati Nazionali. Un uomo di indiscussa esperienza che saprà dare il proprio contributo alla causa agrigentina ed a coach Damiano Pilot. Intanto la società invita gli agrigentini ad abbonarsi in vista della stagione 2022/2023. “La nostra unica missione- dice la società- è quella di far diventare Agrigento un posto ancora più bello attraverso la sport e per far questo abbiamo bisogno di voi. Tutto ciò che ci serve è un piccolo aiuto come un abbonamento che può essere fatto per sé, per un amico, un collega, per condividerlo con chiunque voglia tu, o una sponsorizzazione. La tua Fortitudo ha bisogno di te!”

Clicca il link per abbonarti o contattare tramite whatsapp al 3519190323.

Link abbonamenti: https://bit.ly/3NTbMu9