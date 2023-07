In attesa della prima vera ondata di caldo, in quest’estate tormentata che tarda a palesarsi, è fondamentale non farsi trovare impreparati e iniziare, per tempo, a dare uno sguardo alle ricette dei cocktail più freschi e dissetanti. Come ben sappiamo, infatti, ai grandi classici, che vengono riproposti con continuità riscuotendo sempre enorme successo, ogni anno i bartender di tutto il mondo cercano di affiancare nuovi drink, studiando le nuove tendenze e cercando abbinamenti inediti per sorprendere e soddisfare anche i palati più esigenti.

Che si tratti di intramontabili classici o della novità dell’anno l’unica certezza è che la base deve essere di qualità e consentire ai vari sapori di incontrarsi tra loro formando la giusta armonia: Brancamenta, fresco e aromatico, dal gusto deciso e versatile, si candida ad essere l’ingrediente perfetto per i cocktail più dissetanti e gustosi di quest’estate 2023.

Ma quali sono i Cocktail con Brancamenta più amati e sorprendenti? Vediamo subito due ricette, in cui Brancamenta fa da protagonista, che conquisteranno tutti e soprattutto regaleranno quel brivido di piacere intenso che proviamo ogni volta che pensiamo al “Brrr” della nota campagna pubblicitaria

Mintonic: un cocktail fresco e gustoso in cui le note speziate di Brancamenta si fondono con il l sapore pungente del lime garantendo un viaggio verso mete esotiche in cui scoprire e apprezzare nuovi emozionanti brividi di piacere. Pochi ingredienti per un successo assicurato:

4,5 cl di Brancamenta;

Ghiaccio tritato

1 cucchiaino di zucchero di canna;

½ lime;

Tonica;

Foglioline di menta, anche come guarnizione.

Per prepararlo è sufficiente pestare un cucchiaino di zucchero di canna, aggiungere succo di lime e foglioline di menta, unire il ghiaccio tritato e versare 1/5 di Brancamenta e 4/5 di tonica.

Brancamenta & Soda: un cocktail semplice, gustoso e incredibilmente dissetante che con pochi ingredienti riesce a regalare emozioni indimenticabili:

4,5 cl di Brancamenta;

Top Soda;

Ghiaccio, tanto!

Il segreto in questo caso è nelle proporzioni: 1 parte di Brancamenta – 2 parti di Soda. Per gustare un ottimo Brancamenta & Soda è sufficiente mettere i cubetti di ghiaccio nel bicchiere, versare prima il liquore alla menta, colmare con la Soda, mescolare delicatamente e servire.



Pubbliredazionale