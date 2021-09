Marco Gallo responsabile Film Commission: promuoveremo il territorio

Marco Gallo è il nuovo responsabile della Film Commission del Distretto Turistico Valle dei Templi.

“Sono tornato a vivere ad Agrigento per scelta afferma il regista – e ricoprire questo ruolo mi rende innanzitutto fiero per il percorso svolto e anche carico per quello che verrà. È una sfida che mi stimola molto: la Film Commission ha un ruolo importante in ambito turistico e culturale nel nostro territorio e il cinema deve essere un mezzo di promozione importante, così come lo è stato in questi ultimi anni il Sicilymovie – Festival del cinema di Agrigento”.

Marco Gallo, lo scorso giugno, ha, anche, organizzato “Agrigento Cooking show” , un progetto culturale che ha coniugato cultura, gastronomia, promozione del territorio, dei prodotti tipici siciliani ed il mondo della comunicazione. Per il regista e’ stato un impegno per la crescita del territorio in un momento difficile per gli enti turistici ed i ristoratori: “ Cercherò di fare la stessa con Film Commission, promuovendo produttori, tecnici, registi e rilanciando figure in ambito professionale del nostro territorio. Sono nato e cresciuto ad Agrigento – aggiunge – poi ho girato il mondo e mi sono reso conto che le cose più belle ed importanti erano sempre in Sicilia. L’Isola è un terreno molto fertile con margini altissimi di crescita. Tutto questo ha inciso nella mia scelta di tornare in questa terra. Grazie agli eventi ed ai video che ho realizzato ho capito che in questo territorio si può fare tanto. Ad Agrigento ci sono tantissime cose che sono rimaste irrisolte, ma c’è una grande voglia di crescita e di sviluppo” .

A settembre, come sappiamo, la Palomar girerà la fiction Makari, con Claudio Gioè,anche ad Agrigento: due appuntamenti al Giardino della Kolymbethra, nel cuore della Valle dei templi: “Per noi la fiction Màkari deve essere solo l’inizio. Stiamo già lavorando a un video di promozione del territorio agrigentino per il mercato asiatico e presto puntiamo ad avere nuove troupe in giro per i nostri territori. È solo questione di tempo e rientra nei nostri obiettivi. Agrigento deve diventare la nuova Ragusa, la nuova Punta Secca, la nuova Trapani. Ringrazio di cuore tutto il direttivo del Distretto Turistico Valle dei Templi, l’amministratore, Fabrizio La Gaipa, e sono molto contento di iniziare questo percorso insieme”.

È un incarico a titolo gratuito che Marco ha generosamente accettato per amore di questa nostra terra dichiara l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa – dove ha deciso di tornare a vivere dopo oltre un decennio di fruttuosa carriera a Roma”.

La Film Commission, ricordiamo, e’ nata ad Agrigento per iniziativa del Distretto turistico Valle dei Templi, ha lo scopo di promuovere l’immagine e lo sviluppo dell’area distrettuale turistica attraverso il cinema, i prodotti audiovisivi o fotografici e di favorire l’occupazione con il coinvolgimento delle professionalità e maestranze locali.

Attraverso la Film Commission il Distretto si propone di offrire beni e servizi , invogliare i produttori a scegliere location dell’area del Distretto, promuovendo, altresì, il cineturismo.