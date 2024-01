Da ieri è disponibile in tutte le piattaforme streaming il brano “Eccomi qua” della Marco Floris & The Great Music Band . Il brano è tratto dall’omonimo disco disponibile nello store digitale Band Camp. La nuova formazione è composta dal Frontman Marco Floris, alla Batteria Giovanni La Rocca, al Basso elettrico Mario Circolo, alla Chitarra solista e ritmica Marco Galluccio ” Blood “, alle tastiere Angelo Troia ” Fly “, Corista e voce solista Anna Rita Floris ‘ Lady Rock “, Corista, ballerina e coreografa Elisa D’Alessandro ” Sìlea “.

Stage Star Andrea Lentini” Great “, produttore, arrangiatore e direttore artistico.

La band sta ultimando le prove della scaletta che utilizzerà nei concerti per la prossima stagione estiva. inoltre il frontman Marco Floris ci tiene comunicare che ha scritto un brano circa un anno fa dal titolo Regina per omaggiare la madre scomparsa il 30 novembre del 2022 e che sarà presente nella scaletta dei prossimi concerti. Puoi ascoltare il brano su Spotify.