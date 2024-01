Allo stadio “Saraceno” alke 14.30 protagoniste Licata e Akragas, gara valevole per la 20^ giornata campionato di Serie D girone I. Ecco come partono le due formazioni di Pippo Romano e Marco Coppa. Per il LICATA : Valenti; Calaiò, Orlando, Cappello; Giannone, Currò, Murgia, Rotulo, Lanza; Saito, Minacori. A disp.: Perkons, Pino, Garau, Giuliana, Graci, Cipriano, Francia, Scopelliti, Haberkon. Per l’ AKRAGAS : Sorrentino; Caramanno, Cipolla, Fragapane, Rechichi; Scozzari, Sanseverino, Garufo; Grillo, Distefano, Di Mauro. A disp.: Governali, Perez, Liga, Olaoye, Mannina, Puglisi, Sinatra, Marrale, Inzerillo.

ARBITRO: Pasquetto di Crema (Aureli-Allievi).