L’Akragas è pronto per un’importante partita in trasferta alle ore 14:30 contro il Locri, in occasione del turno infrasettimanale dell’undicesima giornata nel girone I di Serie D. Domani, i biancazzurri scenderanno in campo con grande determinazione per cercare di ottenere un risultato positivo. Mister Marco Coppa presenta la partita.