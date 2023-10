Un albanese di 46 anni, residente in provincia di Agrigento, dopo un inseguimento, è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Catania, perché trovato in possesso di tre confezioni di cocaina dal peso complessivo di poco più di un chilo. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro insieme all’auto. Il valore al dettaglio della droga è stato stimato in circa 85 mila euro.

L’uomo viaggiava alla guida di un suv Volkswagen bianco individuato dai militari dell’Arma. Quando la vettura ha imboccato l’autostrada A 19 Catania-Palermo, dopo l’aerea di servizio “Gelso bianco”, gli investigatori sono intervenuti. Hanno quindi affiancato il mezzo, ma il conducente ha risposto accelerando la corsa e zigzagando tra le altre auto per far perdere le proprie tracce.

Dopo un paio di chilometri, l’automobilista ha capito che era giunto il momento di fermarsi, accostando nella corsia di emergenza. In quel concitato frangente, mentre i carabinieri si stavano avvicinando a lui, ha afferrato una busta dal sedile passeggero e l’ha lanciata attraverso il finestrino, al di là del guardrail. L’equipaggio è riuscito a recuperarla, trovando al suo interno la cocaina.

E’ quindi verosimile pensare che l’albanese sia un “corriere” impegnato in un trasporto della polvere bianca dal quartiere di Librino a Catania ad un’altra città siciliana, verosimilmente, nella provincia agrigentina. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza.