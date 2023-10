“Bisogna elogiare questi ragazzi che non hanno alle spalle 30 campionati di serie.D”. Sembra soddisfatto mister Marco Coppa, al termine del derby vinto contro il Canicattì. A chi in sala stampa gli chiede se alcuni errori siano dettati dal fatto che tra i giocatori ci sia eccessiva sicurezza , Coppa risponde nettamente che non è così, che anzi bisogna apprezzare come nonostante i tanti impegni di campionato e coppa che costringono i suoi a giocare in media ogni due giorni, i ragazzi riescono sempre ad apprendere e a prepararsi al meglio. “Nonostante alcune critiche che arrivano da alcuni tifosi, sento di ringraziare tutti i miei giocatori – ha detto- che oggi ci hanno consentito di portare a casa tre punti importanti per poterci garatire una posizione buona per mantenere la.categoria”. A mister Coppa fa eco il Ds Peppe Cammarata che ha aggiunto: “La nostra cultura deve essere il lavoro e cercare di fare più punti possibili”.