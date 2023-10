La 6^ giornata della regular season di A2 di pallacanestro metteva di fronte la Fortitudo Agrigento e la Luiss Roma due squadre alla ricerca di un successo “scaccia-crisi”. I biancazzurri, al momento penultimi in classifica a quota due punti, erano reduci da tre sconfitte di fila e mai usciti vincenti tra le mura amiche. Gli universitari, dopo un avvio sorprendente con due vittorie consecutive, erano rimasti all’asciutto. Dunque si trattava già di un partita di importanza fondamentale in termini di classifica e morale per entrambe le formazioni. Sorride finalmente Agrigento trascinata da Lorenzo Ambrosin autore di 28 punti 9 rimbalzi e 35 di valutazione. Bene anche il rientrante Cohill autore di 11 punti. Per gli universitari il trio Badmus-Cucci-Miska mette a segno 42 punti. Ritorna Cohill nello starting five di Damiano Pilot insieme a Meluzzi, Ambrosin, Chiarastella e Polacovich; Andrea Paccariè risponde con Badmus, Fallucca, Pasqualin, Cucci e Miska. Primo quarto di marca biancazzurra con Agrigento subito in partita grazie alle giocate di Cohill e Ambrosin. La risposta degli universitari è in qualche fiammata di Badmus coadiuvato da Pasqualin che tuttavia non impensierisce più di tanto i padroni di casa avanti con autorevolezza alla prima sirena (23-18). Il copione non cambia nella seconda frazione. Trascinata da Ambrosin (già a quota 15 punti personali), la Fortitudo si porta a +10 (27-17) nella prima parte del quarto. Sul versante opposto, la Luiss si riaffaccia fino al -3 (29-26) grazie a Badmus ma è un fuoco di paglia perché i biancazzurri escono subito dall’impasse. Sperduto e Cohill piazzano il break che consente di chiudere avanti alla pausa lunga (38-26). Il terzo quarto è all’insegna dell’equilibrio: Agrigento sembra in totale controllo (48-38 a metà frazione) ma si inceppa. Ne approfitta la Luiss – trascinata da un ottimo Miska – rifacendosi sotto fino al 50-46 fissato dalla terza sirena. Negli ultimi 10′ Agrigento mette il turbo: Ambrosin e Polacovich reagiscono a suon di canestri e la Luiss Roma non riesce più ad invertire la rotta fino al 70-62 con cui si chiude il match. Per i biancazzurri adesso arriva un tour de force contro le squadre più forti del girone verde. Si parte con il derby di mercoledì 1° novembre al PalaShark di Trapani (palla a due alle 20 e 30). Dolcetto o scherzetto? Vedremo. Sarà comunque una sfida infuocata e per nulla scontata. Il 5 novembre si ritorna al PalaMoncada contro la Pallacanestro Cantù dell’ex-coach Devis Cagnardi.

Moncada Energy Group Agrigento 70 – Luiss Roma 62

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 28, Cohill 11, Sperduto 9, Chiarastella 2, Polacovich 7, Morici 9, Traoré, Caiazza 2, Peterson 2, Meluzzi, Ronca. All.: Pilot.

LUISS Roma: Badmus 14, Fallucca, Cucci 14, Miska 14, Legnini 2, Jovovic 3, Pasqualin 5, Salvioni 2, D’Argenzio 6, Murri 2, Barbon. All.: Paccariè.

Arbitri: Enrico Bartoli, Marco Attard e Andrea Agostino Chersicla. Note: parziali: 20-13, 18-13, 12-20, 20-16

Foto Nino Piraneo